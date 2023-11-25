https://news.day.az/world/1617206.html Воздушную тревогу объявили на севере Израиля
Воздушную тревогу объявили на севере Израиля
В северной части Израиля звучат сирены воздушной тревоги. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram, передает Day.Az.
Позднее израильские военные уточнили, что сигналы раздались из-за "проникновения вражеского самолета". В направлении подозрительной воздушной цели был запущен перехватчик. "Впоследствии сирены прозвучали снова в результате запуска перехватчика. Инцидент исчерпан", - говорится в сообщении.
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