Турция намерена развивать успех в сфере оборонпрома

Турция намерена расширить успех, достигнутый в области производства БПЛА, на ракеты, корабли, бронетехнику, камеры, системы ПВО и РЭБ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии Innova-League Champions Awards в Стамбуле.

Говоря о достижениях страны в сфере экономики, он сообщил, что по состоянию на октябрь годовой объем турецкого экспорта достиг 254,8 млрд долларов.

Глава государства также коснулся темы агрессии Израиля в секторе Газа. "Турция никогда в своей истории не мирилась с угнетением и не участвовала в геноциде и эксплуатации, в отличие от тех, кто сегодня хранит молчание перед лицом зверств Израиля",-заявил турецкий лидер.

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