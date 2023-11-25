Тысячи человек вышли на митинги в поддержку Палестины в США

Протестами в поддержку Палестины обернулась "черная пятница" в США. Тысячи людей в крупнейших городах собрались у торговых центров. Толпа осудила людей, совершающих покупки, пока в секторе Газа развивается гуманитарная катастрофа, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

С флагами и плакатами манифестанты прошли по улицам с призывом полностью остановить боевые действия в палестинском анклаве.

Прервали активисты и предрождественскую церемонию, где присутствовал президент США со своей семьей.

Протестующие обвинили Джо Байдена в поддержке геноцида в секторе Газа. Они скандировали антиизраильские лозунги и требовали остановить военную помощь Тель-Авиву.