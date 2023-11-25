https://news.day.az/world/1617213.html Тысячи человек вышли на митинги в поддержку Палестины в США - ВИДЕО
Тысячи человек вышли на митинги в поддержку Палестины в США - ВИДЕО
Протестами в поддержку Палестины обернулась "черная пятница" в США. Тысячи людей в крупнейших городах собрались у торговых центров. Толпа осудила людей, совершающих покупки, пока в секторе Газа развивается гуманитарная катастрофа, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
С флагами и плакатами манифестанты прошли по улицам с призывом полностью остановить боевые действия в палестинском анклаве.
Прервали активисты и предрождественскую церемонию, где присутствовал президент США со своей семьей.
Протестующие обвинили Джо Байдена в поддержке геноцида в секторе Газа. Они скандировали антиизраильские лозунги и требовали остановить военную помощь Тель-Авиву.
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