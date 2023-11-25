Спецслужбы Израиля устроили допрос директору больницы «Аш-Шифа»

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Дорон Cпилман заявил, что представители израильских спецслужб допрашивают директора больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа для получения информации об инфраструктуре палестинского движения ХАМАС на территории медицинского центра. Как передает Day.Az, его слова на брифинге передает ТАСС.

По словам Cпилмана, директор крупнейшего в секторе Газа медучреждения был задержан израильскими силами.

"В настоящее время мы узнаем у него информацию и задаем вопросы по поводу того, что он фактически являлся главой больницы, под которой действовала целая террористическая сеть", - сказал представитель ЦАХАЛ.

Cпилман отметил, что этот процесс продолжится и будет двигаться по надлежащим каналам.

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