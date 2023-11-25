Папа Римский отменил аудиенции

Папа Римский отменил утренние аудиенции из-за легкой болезни. Об этом сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

По словам Бруни, аудиенции отменились из-за легкой формы гриппа у понтифика. В субботу он должен был встретиться с президентом Республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало.

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