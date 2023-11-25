https://news.day.az/world/1617258.html В Пакистане произошел пожар в ТЦ - есть погибшие
В Пакистане произошел пожар в ТЦ - есть погибшие
По меньшей мере 11 человек погибли и 35 получили ранения в результате пожара в торговом центре в Пакистане.
Как передает Day.Az со ссылкой на AFP, инцидент был зарегистрирован в торговом центре в Карачи.
Сообщается, что в момент пожара на четвертом этаже шестиэтажного здания в торговом центре находились более 60 человек.
Состояние 7 человек раненых тяжелое.
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