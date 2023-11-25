В Пакистане произошел пожар в ТЦ

По меньшей мере 11 человек погибли и 35 получили ранения в результате пожара в торговом центре в Пакистане.

Как передает Day.Az со ссылкой на AFP, инцидент был зарегистрирован в торговом центре в Карачи.

Сообщается, что в момент пожара на четвертом этаже шестиэтажного здания в торговом центре находились более 60 человек.

Состояние 7 человек раненых тяжелое.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!