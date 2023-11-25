Найдены тела погибших в результате схода снежной лавины в Иране

Найдены тела 3 альпинистов, погибших в результате схода снежной лавины в провинции Лорестан на западе Ирана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, тем самым число погибших альпинистов достигло 5.

Отметим, что накануне на высоте Санборан в провинции Лорестан в снежную лавину попали 9 альпинистов. 4 из них были найдены спасателями и госпитализированы.

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