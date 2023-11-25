В Палестине обвинили Израиль в несоблюдении условий соглашения по заключенным

Израиль обвинили в несоблюдении условий соглашения по освобождению заключенных. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом глава комитета по делам палестинских заключенных Кадура Фарес заявил телеканалу CNN.

По его словам, имеются признаки возможного кризиса в том, что касается "списка имен" палестинских заключенных, подлежащих освобождению, объявленному Израилем.

" <...> Израиль не соблюдает согласованный критерий старшинства в сделке", - считает Фарес.

Он уточнил, что Израиль освобождает заключенных не в порядке длительности пребывания в тюрьме.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!