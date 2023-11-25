Эрдоган отметил рост спроса на сертифицированные халяльные продукты

Спрос на сертифицированные халяльные продукты и услуги растет, поскольку они считаются чистыми и полезными для здоровья, а также предпочтительными для мусульман.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в своем видеообращении на 9-м Всемирном саммите халяльной продукции и 10-й выставке Организации исламского сотрудничества (ОИС) Halal Expo, передает Day.Az.

Эрдоган подчеркнул, что обсуждения на саммите откроют новые возможности для компаний, учреждений и потребителей в стремительно растущем секторе халяль.

Эрдоган также выразил уверенность в том, что саммит и выставка помогут турецким компаниям увеличить свою долю на рынке халяльной индустрии. Он подчеркнул важность стратегического подхода к обеспечению продовольственной безопасности, особенно в контексте геополитических напряженностей и пандемии.

Он отметил, что мировой рынок халяль достигает более 5 триллионов долларов, преимущественно в секторах питания, туризма, косметики и финансов.

Эрдоган также подчеркнул важность сертификации халяльной продукции и роль Института стандартов и метрологии исламских стран (SMIIC) в этом процессе. Он призвал страны-члены Организации исламского сотрудничества присоединиться к институту для устранения разногласий в вопросах халяльной сертификации.

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