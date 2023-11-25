Швейцария выделит Украине свыше 110 млн долларов

Берн намерен предоставить Киеву более $110 млн для гуманитарного разминирования украинских территорий.

Как передает Day.Az, об этом журналистам сообщил президент Швейцарии Ален Берсе.

Он сделал соответствующее заявление в ходе пресс-конференции в Киеве. Мероприятие состоялось 25 ноября, при этом в нем приняли участие руководители трех стран - глава Украины Владимир Зеленский, президент Латвии Эдгарс Ринкевич и швейцарский лидер.

"Мы считаем приоритетом гуманитарное разминирование на Украине, что имеет непосредственное влияние на улучшение продовольственной безопасности. Мы приняли решение о дополнительном пакете на 100 млн швейцарских франков (около $113 млн)", - подчеркнул Берсе.

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