Сход лавины в Иране

В результате схода лавины на западе Ирана погибли 5, пострадали 4 альпиниста.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство IRNA, спасательные группы извлекли тела пяти альпинистов с вершины Сан-Боран, расположенной в 300 километрах к юго-западу от столицы Тегерана. Четверо альпинистов с травмами были госпитализированы.

Сообщается, что группа альпинистов из девяти человек начала свое путешествие в четверг, несмотря на предупреждения местных властей о возможном риске. В последние дни на горном хребте высотой 4150 метров шел интенсивный снегопад.

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