В ООН указали на проблемы в правозащитной сфере США

Комитет по правам человека (КПЧ) ООН указал на наличие у США проблем в правозащитной сфере.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении МИД России, опубликованном на сайте министерства.

"Выводы и заключительные замечания КПЧ по итогам рассмотрения американского доклада наглядно свидетельствуют о наличии многочисленных проблем в правозащитной области у страны, провозгласившей себя "образцом демократии" и "лидером в деле борьбы за права человека во всем мире", - говорится в сообщении.

В российском дипломатическом ведомстве заявили, что КПЧ на конкретных примерах "развенчал миф о непогрешимости репутации США", а также доказал несовершенство законодательной системы Соединенных Штатов, которые не способны обеспечить эффективную защиту прав и свобод граждан.

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