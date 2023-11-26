ХАМАС отложило освобождение второй группы израильских заложников

Военное крыло палестинской радикальной группировки ХАМАС "Бригады Аль-Кассама" отложило освобождение второй группы израильских заложников.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении группировки в Telegram-канале.

"Бригады аль-Кассама" решают отложить освобождение второй группы пленных..." - говорится в сообщении.

Отмечается, что это будет происходить до тех пор, пока власти Израиля не выполнят условия соглашения касательно въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа, а также не начнут соблюдать договоренности об освобождении палестинских заключенных.

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