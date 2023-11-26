https://news.day.az/world/1617303.html Нетаньяху провел совещание по освобождению заложников
Нетаньяху провел совещание по освобождению заложников
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел экстренное совещание с руководством служб безопасности страны для того чтобы обсудить, насколько второй этап освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников идет по плану.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на его канцелярию.
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел совещание по оценке ситуации с руководством всех сил безопасности, чтобы убедиться, что второй этап сделки пройдет по плану", - заявили в канцелярии.
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