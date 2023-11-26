Нетаньяху провел совещание по освобождению заложников

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел экстренное совещание с руководством служб безопасности страны для того чтобы обсудить, насколько второй этап освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников идет по плану.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на его канцелярию.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел совещание по оценке ситуации с руководством всех сил безопасности, чтобы убедиться, что второй этап сделки пройдет по плану", - заявили в канцелярии.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!