В Афинах прошла демонстрация против убийств женщин и насилия над ними

Массовая демонстрация против убийств женщин, их дискриминации и других форм притеснения прошла в Афинах по случаю отмечаемого 25 ноября Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на греческий информационный портал news247.gr.

Представители левых партий, профсоюзов и феминистских организаций собрались на столичной площади Клатмонос, а затем прошли маршем на площадь Синтагма (Конституции) к зданию парламента страны. 23 женские организации, участвующие в Инициативе против убийств женщин, опубликовали заявление к 25 ноября с призывом провести мероприятия в столице и других городах страны.

Как следует из заявления, количество жалоб на домашнее насилие, зафиксированных греческой полицией, из года в год лишь растет, несмотря на то, что проблема стала широко освещаться. Так, число жалоб с 4 264 в 2020 году увеличилось до 7 375 в 2021 году и до 10 131 в 2022 году, а за первые 10 месяцев 2023 года их число составило 8 865, - говорится в заявлении.

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