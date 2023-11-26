Ким Чен Ын получил со «спутника-шпиона» фото военных баз США

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын ознакомился с фотографиями, сделанными новым "спутником-шпионом" КНДР. На них запечатлены "основные районы", включая столицу Южной Кореи Сеул и города, где расположены американские военные базы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters, фотографии были сделаны в момент пролета спутника над полуостровом в пятницу утром.

Ким ознакомился с этими фотографиями, а также со снимками некоторых районов Северной Кореи во время посещения в пятницу центра управления Национального управления аэрокосмических технологий (NATA) в Пхеньяне.

Сегодня Ким вновь посетил центр управления, чтобы изучить сделанные утром дополнительные фотографии различных районов Южной Кореи. На одной из фотографий был запечатлен американский авианосец Carl Vinson, который во вторник прибыл в порт южнокорейского города Пусан. В ходе визита Ким также осмотрел фотографии военно-морской базы Перл-Харбор и базы ВВС Хикам, сделанные спутником во время его пролета над Гавайями.

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