В Италии прошла многотысячная акция протеста

Более 500 тыс. человек протестовали в Риме после убийства 22-летней студентки Джулии Чеккетин.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на агентство ANSA.

Организатором шествия выступило феминистское движение "Ни одной меньше". Шествие было организовано в честь Международного дня борьбы против насилия в отношении женщин.

Больше всего людей вышли на улицы в Неаполе, Милане, Риме и Турине. Преимущественно это были женщины.

В Риме в сопровождении колонны полиции протестующие проследовали от Большого рынка до площади Сан-Джованни. Организаторы протеста назвали цифру в 500 тыс. протестующих. Тысячи людей надели красные шарфы или платки, у некоторых на лицах был нарисован красный отпечаток руки.

Джулия Чеккетин, студентка инженерного факультета Падуанского университета, стала жертвой своего бойфренда Филиппо Туретта. Она должна была окончить обучение в начале ноября 2023 года. По данным следствия, девушке нанесли по меньшей мере 20 ножевых ранений в шею и голову.

После произошедшего Туретта скрылся от сотрудников правоохранительных органов, его обнаружили и арестовали полицейские Германии. Немецкие власти намерены экстрадировать его в Италию.

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