ООН сообщила о рекордном объеме гуманитарной помощи, доставленной в Газу

В субботу, 25 ноября, в сектор Газа въехало рекордное количество грузовиков с гуманитарной помощью, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Управление по координации гуманитарных вопросов подтверждает, что сегодня в северную часть Газы был доставлен 61 грузовик с гуманитарной помощью, что является самым большим числом с 7 октября", - заявили в управлении.

Грузовики везли продукты питания, воду и предметы первой необходимости, а также 129 тысяч литров топлива. Кроме того, одиннадцать машин скорой помощи были доставлены к больничному комплексу "Аш-Шифа". При этом еще 200 грузовиков были отправлены из израильской деревни Ницана.

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