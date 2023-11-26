Израильская армия ликвидировала террористов в Дженине

В службе безопасности Израиля заявили о ликвидации двух террористов в районе лагеря беженцев в городе Дженин на Западном берегу. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом высокопоставленный сотрудник службы заявил газете Yedioth Ahronoth.

"По меньшей мере два террориста были ликвидированы в субботу во время операции ЦАХАЛ в Дженине, еще несколько получили ранения", - пишут журналисты.

По словам источника газеты, Израиль проводит в регионе операции, которых не было уже много лет, с целью нейтрализовать "вооруженную террористическую группировку" в лагере беженцев.

Рейд в Дженине израильские военные провели 25 ноября. Многочисленные подразделения армии вошли в город с нескольких направлений. Они окружили правительственную больницу Ибн Сины, а также штаб-квартиру Общества Красного Полумесяца. Крыши зданий заняли снайперы. Сообщалось об одном летальном исходе и трех раненых.

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