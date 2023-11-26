Трамп недоволен отсутствием американцев среди освобожденных ХАМАС заложников

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп раскритиковал действующее руководство страны во главе с Джо Байденом, поскольку в рамках обмена заключенными между Израилем и ХАМАС не был освобожден ни один американец. Как передает Day.Az, по словам Трампа, это показывает неуважение к Соединенным Штатам и его руководству, сообщает Fox News.

"Кто-нибудь заметил, что ХАМАС вернул людей из других стран, но до сих пор не вернул ни одного американского заложника? Для этого есть только одна причина: никакого уважения к нашей стране и нашему руководству", - написал Трамп в Truth Social.

Он также назвал подобное развитие событий "очень печальным и темным периодом для Америки".

Ранее Израиль освободил вторую группу палестинских заключенных в обмен на вторую группу заложников из Газы.

Выпущенные из тюрем палестинцы были доставлены на территорию Западного берега реки Иордан - одного из двух основных регионов Палестины. Автобусы с бывшими заключенными прибыли в город Бейтуния, где их встретили сотни местных жителей, в том числе родственники.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!