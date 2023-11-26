Израиль получил новый список заложников, которые будут освобождены в секторе Газа
Израиль получил список имен людей, похищенных ХАМАС, которые будут освобождены в рамках третьего этапа соглашения о гуманитарном прекращении огня в секторе Газа, передает Day.Az.
Согласно информации, этот список власти Израиля получили от Катара, который выступает посредником в переговорах с движением ХАМАС.
Ожидается, что третья группа заложников будет освобождена сегодня.
Напомним, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре