Во Франции вспыхнули беспорядки после смерти подростка

Беспорядки вспыхнули в городе Роман-Сюр-Изер на юго-востоке Франции после смерти подростка в результате поножовщины во время праздника. Правоохранители задержали 20 человек, трое из которых получили травмы.

Как передает Day.Az об этом сообщает телеканал BFMTV, в результате поножовщины во время праздника в ночь на воскресенье 19 ноября в коммуне Креполь в департаменте Дром на юго-востоке Франции погиб подросток.

"Крайне правые активисты... по оценкам, от 50 до 100 человек... вышли на улицы квартала Монэ в городе Роман-Сюр-Изер... Некоторые из них переворачивали мусорки и поджигали контейнеры... Было задержано двадцать манифестантов, трое получили легкие травмы", - указывает телеканал. Отмечается, что они требовали правосудия для погибшего подростка.

В обеспечении порядка на шествии участвовали порядка 120 силовиков. Протестующие бросали в правоохранителей камни и петарды.

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