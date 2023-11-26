https://news.day.az/world/1617377.html Землетрясение в Иране
Землетрясение в Иране
В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,5.
Об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре, передает Day.Az.
Согласно информации, эпицентр землетрясения находился примерно в 54 км к северо-западу от города Бендер-Аббас. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
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