Землетрясение в Иране

В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,5.

Об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре, передает Day.Az.

Согласно информации, эпицентр землетрясения находился примерно в 54 км к северо-западу от города Бендер-Аббас. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

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