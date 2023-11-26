В Турции подтоплены города

В результате проливных дождей и ураганных ветров подтоплены города Турции на южном и юго-восточном побережье. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал TRT.

По информации канала, уровень воды повысился в провинции Анталья, но в удаленных частях туристических объектов. Больше всего пострадал город Измир, где Эгейское море вышло из берегов.

Ожидается, что осадки продолжатся и в центральной части страны.

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