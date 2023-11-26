Переговоры Байдена и Нетаньяху

26 ноября президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Об этом сказал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Day.Az.

"Сегодня у него [Байдена] запланирован телефонный разговор с премьер-министром Нетаньяху," - сказал он.

Салливан отметил, что Байден продолжит "работу в дипломатическом ключе".

Напомним, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

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