В России горит тракторный завод

Трансформатор загорелся на Челябинском тракторном заводе. В соцсетях очевидцы публикуют кадры с места происшествия, на которых видно, как над территорией предприятия произошла вспышка, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона работают на тушении пожара на территории предприятия по проспекту Ленина.

"Происходит горение масляного трансформатора на S-40 кв.м. На месте от МЧС - 4 АЦ, 2 АЦ - предприятия. Открытое горение ликвидировано", - отметили в ведомстве.