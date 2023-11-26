Эрдоган и Раиси обсудили ситуацию в секторе Газа

Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его иранским коллегой Ибрагимом Раиси.

Как сообщает Day.Az, в ходе переговоров президенты обсудили текущую ситуацию в секторе Газа

Эрдоган заявил, что Иран и Турция продолжат совместную работу, чтобы сделать временное прекращение огня в Газе постоянным.