ХАМАС предложил продлить перемирие с Израилем

Палестинское движение ХАМАС предложило продлить перемирие с Израилем после окончания 4-дневного периода, чтобы увеличить число освобожденных.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в заявлении организации.

"Исламское движение сопротивления ХАМАС стремится продлить перемирие после окончания четырехдневного периода, с серьезностью стремясь увеличить число освобожденных задержанных, как указано в соглашении о гуманитарном перемирии", - говорится в заявлении.