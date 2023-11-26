https://news.day.az/world/1617398.html ХАМАС предложил продлить перемирие с Израилем
ХАМАС предложил продлить перемирие с Израилем
Палестинское движение ХАМАС предложило продлить перемирие с Израилем после окончания 4-дневного периода, чтобы увеличить число освобожденных.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в заявлении организации.
"Исламское движение сопротивления ХАМАС стремится продлить перемирие после окончания четырехдневного периода, с серьезностью стремясь увеличить число освобожденных задержанных, как указано в соглашении о гуманитарном перемирии", - говорится в заявлении.
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