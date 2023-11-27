США оставят Украину без военной помощи до конца года

Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер рассказал, что Вашингтон оставит Украину без нового пакета военной помощи до конца 2023 года.

Как передает Day.Az, об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC News.

"Я думаю, что будет сложно сделать это [предоставить новый пакет помощи Киеву] к концу этого года", - заявил он.

Конгрессмен уточнил, что имеющиеся трудности связаны с ситуацией с безопасностью на границе США с Мексикой.

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