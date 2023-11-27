В Израиле задумались о продлении перемирия с ХАМАС

Военный кабинет Израиля обсуждает вопрос о продлении режима прекращения огня в секторе Газа после окончания его четырехдневного срока.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Yedioth Ahronoth.

Обсуждение началось после того, как представители палестинского радикального движения ХАМАС выразили готовность к дальнейшему продлению перемирия в обмен на освобождение большего числа заложников, отмечает издание.

Ранее новостной портал Lebanon 24 со ссылкой на источник, близкий к арабским посредникам, участвующим в переговорах в Дохе, сообщил, что ХАМАС готово продлить сделку по обмену пленными с Израилем на два-четыре дня. В заявлении ХАМАС, опубликованном в телеграм-канале движения, говорится, что движение "стремится продлить перемирие после окончания его четырехдневного срока и прилагает к этому усилия путем увеличения числа заложников, которые подлежат освобождению, согласно соглашению о гуманитарном перемирии".

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