Турецкие солдаты погибли в Ираке

В районе проведения операции "Pençe-Kilit" на севере Ирака погибли трое турецких военнослужащих.

Как сообщает в понедельник Day.Az, информацию об этом распространило министерство национальной обороны Турции.

Было отмечено, что инцидент произошел в результате нападения членов террористической группировки.

Сообщается, что еще один солдат ранен.

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