https://news.day.az/world/1617438.html Турецкие солдаты погибли в Ираке
Турецкие солдаты погибли в Ираке
В районе проведения операции "Pençe-Kilit" на севере Ирака погибли трое турецких военнослужащих.
Как сообщает в понедельник Day.Az, информацию об этом распространило министерство национальной обороны Турции.
Было отмечено, что инцидент произошел в результате нападения членов террористической группировки.
Сообщается, что еще один солдат ранен.
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