Байден отказался участвовать в саммите ООН по климату

Президент США Джо Байден не примет участие в саммите ООН по климату, который стартует 30 ноября в Дубае.

Как передает Day.Az, об этом сообщает New York Times со ссылкой на источник в Белом доме.

Собеседник издания заявил, что Байден пропустит мероприятие, в котором, как ожидается, примут участие король Карл III, Папа Римский Франциск и лидеры почти из 200 стран.

Представитель Белого дома не стал уточнять причину, по которой президент США не станет участвовать в саммите.

Однако высокопоставленные помощники Белого дома в беседе с газетой предположили, что Байден пропустит мероприятие в Дубае, поскольку "война между Израилем и ХАМАС поглотила его в последние недели и дни".

"У них война на Ближнем Востоке и война на Украине, куча всего происходит", - заявлял ранее спецпосланник Байдена по вопросам изменения климата Джон Керри.

Отмечается, что Керри и его команда примут участие в саммите.

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