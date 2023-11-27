Турецкие спецслужбы ликвидировали одного из главарей РПК/YPG

В результате проведенной в Сирии спецоперации Национальной разведывательной организации (MİT) Турции нейтрализован один из главарей террористической организации РПК/YPG Мутлу Каджар.

Об этом в понедельник сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Мутлу Каджар под кодовым именем "Каркер Андок" отвечал за сирийский регион Айн-аль-Араб.

Отметим, что министерство национальной обороны Турции 25 ноября распространило информацию о том, что в период с 15 августа по 23 ноября текущего года ВС Турции в зоне антитеррористической операции на территории Сирии обезвредили в общей сложности 649 террористов, 606 из которых являются членами ПКК/KCK-PYD/YPG, а 43 - членами ИГИЛ.

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