Армянские преступники наживались на поставках еды детсадам

Служба национальной безопасности Армении раскрыла преступную группу, совершившую хищения при поставках еды в столичные дошкольные учреждения, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по обвинению в совершении преступления арестованы пять человек.

По материалам уголовного дела, компании "Айказунк" и "Фотон", выигравшие тендер на поставки продуктов питания для детсадов, сфальсифицировали документы и при содействии директоров дошкольных учреждений занимались хищением средств, выделенных им для поставок продовольствия.

В ходе обысков в домах и офисах злоумышленников нашли 22 млн драмов наличными (55 тыс. долларов), золотые украшения, мобильные телефоны, компьютеры.

На этапе предварительного следствия допрошены порядка двух десятков сотрудников детсадов, давшие признательные показания и раскрывшие важную для следствия информацию.

