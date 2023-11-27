Госдолг Армении значительно вырос

Доля государственного долга Армении в драмах за 9 месяцев 2023 г. выросла на 43%.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал в ходе обсуждений в парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам замминистра Ваан Сирунян.

По его словам, в общей структуре доля госдолга в долларах составила 34%, а евро - 9%.

В настоящее время госдолг составлят 4,454 трлн драмов ($11,32 млрд). Долг правительства составляет $10,8 млрд. этой суммы.

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