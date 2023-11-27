В Турции сообщили о спасении команды севшего на мель у берегов республики сухогруза

Команда из 11 моряков сухогруза Vamos, который в понедельник утром сел на мель у черноморского побережья Турции, спасена.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило главное управление по морским вопросам Минтранса республики.

"Сухогруз под флагом Камбоджи сегодня в районе 05:15 местного времени (совпадает с мск - прим. ТАСС) по причине урагана сел на мель с обратной стороны волнореза у порта Инеболу (провинции Кастамону). Все находившиеся на его борту 11 моряков, в том числе двое граждан Турции, спасены", - говорится в сообщении ведомства. В нем не уточняется национальная принадлежность других спасенных моряков.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Турции объявил на понедельник желтый и оранжевый коды погодной опасности почти на трети территории страны. Ожидаются ураганы, ливни, возможны подтопления.

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