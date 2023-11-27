Боррель увидел предпосылки для увеличения риска терроризма в Европе

Запад должен покончить с "политической близорукостью" и предпринять конкретные шаги для решения ближневосточного конфликта на основе двух государств.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Необходимо покончить с нашей политической близорукостью, [которая сводится к убеждению], что конфликт можно урегулировать, на словах поддерживая решение по принципу двух государств, но при этом позволяя ему усугубляться", - написал он в статье для газеты Financial Times.

По его словам, "наряду с Украиной" Ближний Восток стал самым нестабильным регионом в мире. Если сейчас не принять мер, то "это может привести к массовому перемещению людей, в том числе в Европе, усилить риск терроризма и напряженности в отношениях между разными социальными группами", продолжил глава дипломатии ЕС.

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