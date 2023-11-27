Трехэтажный дом рухнул в Сочи из-за урагана

В Сочи во время шторма обвалилось здание. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал Shot.

На видео с места инцидента заметно, как за несколько секунд на фасаде трехэтажного здания появились крупные трещины. Во время стихийного бедствия землю под зданием подмыло, в результате оно обвалилось.

Во время инцидента никто не пострадал. Люди заранее покинули комнаты. На месте работают сотрудники МЧС.

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