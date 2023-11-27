https://news.day.az/world/1617524.html Трехэтажный дом рухнул в Сочи из-за урагана - ВИДЕО
Трехэтажный дом рухнул в Сочи из-за урагана - ВИДЕО
В Сочи во время шторма обвалилось здание. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал Shot.
На видео с места инцидента заметно, как за несколько секунд на фасаде трехэтажного здания появились крупные трещины. Во время стихийного бедствия землю под зданием подмыло, в результате оно обвалилось.
Во время инцидента никто не пострадал. Люди заранее покинули комнаты. На месте работают сотрудники МЧС.
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