Блинкен о последствиях перемирия на Ближнем Востоке

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал последствия прекращения огня в секторе Газа.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС.

На совместной пресс-конференции со своими коллегами из Египта и Иордании в Аммане Блинкен прокомментировал возможность приостановки боевых действий в Газе. По словам госсекретаря США, прекращения огня привело бы только к перегруппировке сил палестинского радикального движения ХАМАС.

Блинкен заметил, что пауза в боевых действиях позволит боевой организации перегруппироваться и "сделать то, что оно совершило 7 октября". При этом некоторые американские союзники поддерживают идею режима прекращения огня.

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