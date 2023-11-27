ЕС выделяет дололнительные средства Украине

Европейский союз предоставит Украине 50 млн евро на восстановление поврежденной портовой инфраструктуры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Украина продолжает кормить мир. В этих усилиях вы можете рассчитывать на Европейский союз. Мы продолжаем расширять наши "линии солидарности" и выделим 50 млн евро на ремонт вашей портовой инфраструктуры", - написала она в соцсети Х (в прошлом - Twitter).

"Вместе мы отправим украинское зерно в мир", - добавила глава ЕК.

К ее посту в социальной сети прилагается текст соответствующего письма в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

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