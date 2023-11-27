Лавров сравнил нынешнюю мировую ситуацию с эпохой холодной войны

Нынешняя ситуация в международных отношениях ничем не лучше, чем во времена холодной войны, считает глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Отвечу вопросом на вопрос: а чем нынешняя ситуация лучше, безопаснее, чем в эпоху холодной войны?" - сказал Лавров на "Примаковских чтениях", отвечая на вопрос о том, возможно ли формирование будущего мирового порядка без таких событий, после которых формировались предыдущие - то есть крупной войны или событий, подобных холодной войне.

Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что мир уже живёт в эпоху второй холодной войны, министр отметил, что, "наверное, ее нужно назвать по-другому, потому что во время холодной войны были сдержки и противовесы".

"Был настрой у великих держав, соперничающих лагерей - США-Советский союз, НАТО-Варшавский договор - сдерживать соперничество политико-дипломатической практикой", - добавил он.

Лавров подчеркнул, что в эпоху холодной войны зародился и достиг результатов диалог по контролю над вооружениями, что внушало спокойствие.

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