Кремль отслеживает действия США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле "весьма тщательно отслеживают" планы США по развертыванию в 2024 году в Индо-Тихоокеанском регионе ракет средней дальности, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

В ходе общения Пескова с журналистами в понедельник представители СМИ попросили пресс-секретаря прокомментировать соответствующее заявление командующего Тихоокеанскими силами США Чарльза Флинна, который сказал, что такие меры будут приняты в рамках усилий США по сдерживанию Китая от вторжения на Тайвань.

У Пескова спросили, вызывают ли эти планы беспокойство у Кремля.

"Попытки сдерживания кого бы то ни было в целом - это то, что мы не одобряем, и то, что считаем абсолютно неверным и неправильным. Для нас, конечно, важно, чтобы не происходило каких-то действий, которые бы угрожали бы нашим интересам безопасности. Поэтому мы весьма тщательно отслеживаем все эти планы", - сказал Песков.

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