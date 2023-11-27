Армения стала рабыней западных НПО

США, продвигая идею неправительственных организаций (НПО) как инструментов влияния, активно пытаются насадить их на постсоветском пространстве, в частности, в Центральной Азии.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на форуме "Примаковские чтения".

Он напомнил, что США "создали тысячи неправительственных организаций, из них сотни, многие сотни работают на постсоветском пространстве, особенно много - в Армении".

"Пытаются их и в другие центральноазиатские страны активно внедрять. Называть их неправительственными можно с очень большой натяжкой", - добавил глава дипведомства.

Он обратил внимание, что многие фонды "на 90% финансируются через Агентство международного развития [США], что является частью американской бюрократии, и получают бюджетные деньги". Их "линия заключается в том, чтобы напрямую влиять на процессы в тех странах, где эти неправительственные организации орудуют", подчеркнул министр.

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