Карабахские армяне массово покидают Армению

"По состоянию на 26 ноября 2023 года через воздушные и наземные пункты пересечения государственной границы Республику Армения покинули 10 тысяч 929 человек, зарегистрированных в Карабахе, из них вернулись 4303 человека".

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, соответствующую информацию распространила СНБ Армении.

По сообщениям СМИ, Армению покинули 6626 карабахских армян.

"Это довольно большая цифра для двух месяцев, и уверенное утверждение Пашиняна о том, что карабахские армяне не покидают Армению, вызывает недоумение. Причем речь идет о тех месяцах, которые, как правило, не считаются сезоном для выезда, иными словами, в начале весны число выезжающих будет больше", - прокомментировал информацию о покинувших Армению карабахских армянах политолог Сурен Суренянц.

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