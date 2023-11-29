Пятая группа израильских заложников передана Красному Кресту

Пятая группа израильских заложников, находившихся в секторе Газа, была передана представителям Международного Комитета Красного Креста (МККК).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Катара, об этом 28 ноября сообщил официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"Из Газы освобождены несовершеннолетний и девять женщин, одна из которых имеет австрийское гражданство, а также две аргентинки и гражданка Филиппин. Они были переданы Красному Кресту", - сообщил он в X.

В ответ Израиль освободил 30 палестинских заключенных, среди которых 15 несовершеннолетних и 15 женщин.

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