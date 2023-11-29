В Вашингтоне упала главная рождественская ель

"Национальная рождественская елка, поваленная сильным ветром возле Белого дома: "Прекрасное подведение итогов президентства Джо Байдена": Упала главная елка США, которую завтра должен был зажигать Байден.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

"Сильный порыв ветра опрокинул Национальную рождественскую елку у Белого дома в Вашингтоне. 30 ноября, Байден должен руководить церемонией зажжения огней.

По данным Службы национальных парков США, 40-футовое дерево рухнуло 28 ноября около 13:00 (22:00 GMT), ее удалось поднять через пять часов - к 18:00 (3:00 GMT, 29 ноября) - после замены оборванного троса. По данным Национальной метеорологической службы, порывы ветра могли достигать до 9 м/с".

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