https://news.day.az/world/1617951.html Фанат ГТА катапультировался из стоящего самолёта - ВИДЕО
Фанат ГТА катапультировался из стоящего самолёта - ВИДЕО
Какой-то фанат ГТА из Нового Орлеана катапультировался из стоящего самолёта через аварийный выход, а затем пытался угнать авто, но не учёл физподготовку служб аэропорта.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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