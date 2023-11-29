Фанат ГТА катапультировался из стоящего самолёта

Какой-то фанат ГТА из Нового Орлеана катапультировался из стоящего самолёта через аварийный выход, а затем пытался угнать авто, но не учёл физподготовку служб аэропорта.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

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