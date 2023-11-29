Турция может дать Швеции "зеленый свет" в кратчайшие сроки

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил коллегам из стран - членов НАТО, что усердно работает над ратификацией заявки Швеции о вступлении в организацию.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Государственного департамента США.

В материале указано, что в настоящее время в турецком парламенте активно обсуждается вопрос вступления Стокгольма в Североатлантический альянс. При этом глава внешнеполитического ведомства республики подчеркнул, что решение может быть принято до конца 2023 года.

Как отметил источник агентства, отвечая на соответствующий вопрос, процесс ратификации заявки Швеции о вступлении в НАТО может завершиться "через несколько недель". По словам чиновника, именно к этому сводилась основная суть встречи на уровне министров.

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