Турция может дать Швеции "зеленый свет" в кратчайшие сроки - СМИ
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил коллегам из стран - членов НАТО, что усердно работает над ратификацией заявки Швеции о вступлении в организацию.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Государственного департамента США.
В материале указано, что в настоящее время в турецком парламенте активно обсуждается вопрос вступления Стокгольма в Североатлантический альянс. При этом глава внешнеполитического ведомства республики подчеркнул, что решение может быть принято до конца 2023 года.
Как отметил источник агентства, отвечая на соответствующий вопрос, процесс ратификации заявки Швеции о вступлении в НАТО может завершиться "через несколько недель". По словам чиновника, именно к этому сводилась основная суть встречи на уровне министров.
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