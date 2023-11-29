Иранский дрон совершил опасные маневры рядом с авианосцем США

Американские военные обнаружили пролетевший рядом со своим авианосцем в Персидском заливе иранский дрон.

Как передает Day.Az, об этом, ссылаясь на неназванного чиновника, сообщает телеканал Fox News.

По имеющимся данным, иранский беспилотный летательный аппарат пролетел мимо атомного авианосца "Эйзенхауэр". Авианосец в этом момент находился в международных водах. Отмечается, что иранский дрон, совершая полет, проигнорировал неоднократные предупреждения военных США. Вашингтон назвал непрофессиональным и небезопасным такое поведение иранской стороны.

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