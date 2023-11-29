https://news.day.az/world/1617980.html Иранский дрон совершил опасные маневры рядом с авианосцем США
Иранский дрон совершил опасные маневры рядом с авианосцем США
Американские военные обнаружили пролетевший рядом со своим авианосцем в Персидском заливе иранский дрон.
Как передает Day.Az, об этом, ссылаясь на неназванного чиновника, сообщает телеканал Fox News.
По имеющимся данным, иранский беспилотный летательный аппарат пролетел мимо атомного авианосца "Эйзенхауэр". Авианосец в этом момент находился в международных водах. Отмечается, что иранский дрон, совершая полет, проигнорировал неоднократные предупреждения военных США. Вашингтон назвал непрофессиональным и небезопасным такое поведение иранской стороны.
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