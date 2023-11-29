Беларусь ратифицировала меморандум о вступлении в ШОС

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал одобренный парламентом меморандум об обязательствах республики для вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Документ опубликован в среду на Национальном правовом интернет-портале.

"Ратифицировать Меморандум об обязательствах Республики Беларусь в целях получения статуса государства - члена Шанхайской организации сотрудничества, подписанный в Нью-Дели 4 июля 2023 года", - говорится в документе.

Ратификация меморандума была определена государствами - членами ШОС в качестве необходимого условия для вступления Белоруссии в организацию.

В частности, Беларусь берет на себя обязательства соблюдать цели и принципы хартии ШОС, положения договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств - членов организации, а также международных договоров и документов, принятых в рамках ШОС.

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